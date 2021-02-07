“Задремала”: в одесском супермаркете на прилавке нашли большую крысу (видео)

В Одессе посетители одного из супермаркетов нашли большую крысу прямо на полке с товарами. Видео из продуктового магазина было опубликовано в Telegram-канале "Одесса Info".

Как говорится в сообщении, покупатели заметили огромную крысу на прилавке с молочными продуктами.



Автор видеоролика также рассказала, что сотрудники одесского супермаркета оперативно отреагировали на жалобу и убрали крысу с полки.

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"Зашли мы значит в Таврию… Но хочу сказать, что работники Таврии сразу отреагировали. Ее выкинули, а меня поблагодарили, что сообщила", – добавила женщина, которая заметила большую крысу в супермаркете.

Ранее сообщали, что в Запорожье мужчина прыгал по кассам супермаркета.

Кроме того, в Киеве пенсионерка отсудила у супермаркета 76 тыс. гривен за полученную травму. 4 сентября 2019 года она поскользнулась в отделе с растительным маслом в одном из супермаркетов на проспекте Лесном.

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По материалам: Подробности