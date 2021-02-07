Взрыва в торговом центре Черновцов: появились новые подробности происшествия

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва в торговом центре "Майдан" в Черновцах. На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие специалисты. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.



По предварительной информации, в результате взрыва в помещении торгового центра никто не пострадал.

Уголовное дело по факту взрыва еще не возбуждали.

"Следователи решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований", – добавили в полиции.

Местное издание "Молодой буковинец" сообщило, что руководство торгового центра "Майдан", где произошел инцидент, опровергло версию о взрыве газового баллона. Директор ТЦ Владимир Руснак рассказал, что в помещении, где произошел взрыв, не было газового оборудования.

"Газ не может быть, потому что он совершенно в другой стороне, а с этой стороны газ не подходит", – сказал он.

Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

По материалам: Подробности