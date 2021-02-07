“Впервые в истории Ватикана”: Папа Римский назначил женщину заместителем секретаря Синода епископов
Папа Римский Франциск, впервые в истории Ватикана, назначил женщину Натали Бекварт заместителем секретаря Синода Епископов. Об этом сообщает Vatican News.
Стоит отметить, что Синод епископов является постоянно действующим учреждением, созданным Папой Павлом VI в 1965 году, в ответ на стремление Отцов Второго Ватиканского Собора сохранить живым "дух коллегиальности", порожденный соборным опытом.
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Помимо Натали Бекварт заместителем секретаря Синода Епископов стал и Луис Марин де Сан Мартин.
Что известно о Натали Бекварт:
Она родилась в 1969 году во Франции, закончила школу управления по специальности "Менеджмент" и "Предпринимательство", изучала философию в Университете Сорбонны в Париже.
Также Бекварт работала профессором математики и французского языка в Высшей католической школе.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск учредил новый международный праздник- международный день дедушек и бабушек. Он будет отмечаться в четвертое воскресенье июля.
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По материалам: Подробности