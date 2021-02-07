В Украине снова подорожает электроэнергия: сколько придется платить

В Украине тарифы на электроэнергию могут снова повысить уже 1 апреля 2021 года. Изменение цены коснется тех, кто потребляет свыше 300 кВт.час. Тариф может быть на уровне 3,42 грн за каждый кВт*час. Об этом заявил глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Эксперт ссылается на собственные источники.

Это подорожание коснется большой части населения, за исключением пенсионеров, ведь 300 кВт*час – это потребление среднестатистических домохозяйств, которые имеют много современной бытовой техники и регулярно ее используют.



"В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги зеленых инвесторов. Когда в Украину массово пришли зеленые инвесторы – им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы", – говорит Попенко.



Себестоимость электроэнергии разная для разного типа станций. Более того, она во многом зависит и от внешних факторов.

Но по подсчетам Олега Попенко, себестоимость электроэнергии атомных станций – 50 коп за кВт, тепловых – 1,80 грн, зеленая энергетика обходится в 4,45 грн. Есть еще стоимость транспортировки – примерно 1.3 грн за кВт*год.

Потому средняя себестоимость электричества, по словам эксперта, примерно 1,05 грн. Но нам придется платить существенно больше.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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По материалам: Подробности