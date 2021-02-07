В Киеве ограбили известного продюсера

Злоумышленники обчистили квартиру генпродюсера холдинга "Новости" Алексея Семенова в Печерском районе Киева. Как сообщает "Обозреватель", инцидент произошел вечером 6 февраля.



Злоумышленники проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.

Как рассказывают осведомленные источники, воры вынесли из квартиры Алексея Семенова, $120 тысяч и драгоценностей на 5 млн гривен.

Позже замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил факт ограбления квартиры Алексея Семенова – генерального продюсера холдинга "Новости", в который входят заблокированные нынче телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Алексей Семенов является медиапродюсером российского происхождения, который живет и работает в Украине. Недавно он получил украинское гражданство.

Ранее сообщали, что известного бизнесмена убили при ограблении его дома под Львовом. В дом ворвались злоумышленники в масках, которые связали и жестоко избили 61-летнего хозяина и его 58-летнюю жену. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

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По материалам: Подробности