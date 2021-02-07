В индийском штате Химачал-Прадеш прошел самый сильный снегопад за 30 лет
Встолице штата Химачал-Прадеш, городе Шимле, Индия, выпало чрезвычайно много снега. Специалисты изИндийского метеорологического департамента (IMD) считают, что это самый обильный снегопад вгороде запоследние 30лет, сообщает Indian Express.
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Вчетверг, 4февраля, исторический снегопад привел кнарушению работы транспорта иэлектроснабжения внекоторых частях штата, особенно вШимле, где вотдельных районах всего засутки выпало до55см свежего снега, покрывшего толстым слоем деревья имашины.
Поданным полиции, 3национальных шоссе, 1шоссе местного значения и461 дорога вштате заблокированы снегом. Основные дороги Шимлы, включая кольцевую иобъездную трассы, были очищены отснега впятницу. Власти предупредили автомобилистов онеобходимости соблюдать меры предосторожности из-за слоя льда надороге.
После снегопада идождей набольшей части штата Химачал-Прадеш погода взначительной степени прояснилась, втечение следующей недели осадков неожидается.
©Indian Express
По материалам: Gismeteo