Приметы на 8 февраля: что нельзя делать

8 февраля чтят память святого Федора Студита. Это греческий общественный деятель и монах, которого церковнослужители причислили к лику святых. По преданию, именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире.

Что нельзя делать 8 февраля

В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

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Народные приметы на 8 февраля

В этот день гадают на погоду. Рассыпьте горсть гороха на тарелку и слушайте: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то можно ожидать снегопада.

Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро.

Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.

Удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.

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По материалам: Подробности