Общество

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

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Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день

7 февраля православные христиане отмечают день святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Считалось, что это удачный день для одиноких людей. Люди верили, что те, кто будет молиться 7 февраля, вскоре найдут свою вторую половинку. По погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Что нельзя делать 7 февраля в Григорьев в день 

  • Не выходите из дома без особой надобности.
  • Не рекомендуется тяжело работать.

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Что можно делать 7 февраля в Григорьев день

  • В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.
  • Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.
  • Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.

Приметы на 7 февраля в Григорьев день 

  • Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.
  • Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
  • Сильный снегопад – к ранней осени.
  • Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро

Читайте также гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для каждого знака зодиака. 

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По материалам: Подробности

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