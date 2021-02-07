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Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в Григорьев день
7 февраля православные христиане отмечают день святителя Григория Богослова. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Считалось, что это удачный день для одиноких людей. Люди верили, что те, кто будет молиться 7 февраля, вскоре найдут свою вторую половинку. По погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.
Что нельзя делать 7 февраля в Григорьев в день
- Не выходите из дома без особой надобности.
- Не рекомендуется тяжело работать.
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Что можно делать 7 февраля в Григорьев день
- В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако не хвалитесь, ибо они не зачтутся.
- Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.
- Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.
Приметы на 7 февраля в Григорьев день
- Снег выпал в день Григория – очередная зима придет нескоро.
- Синицы весело щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
- Сильный снегопад – к ранней осени.
- Разлили молоко – ждите радостную весть совсем скоро
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По материалам: Подробности