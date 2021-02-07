Погода в Украине 8 февраля: ветрено, местами значительные осадки в виде снега и дождя
Впонедельник, 8февраля, вУкраине ожидается преимущественно облачная погода, всеверных, восточных областях, атакже вВолынской, Ровненской иВинницкой областях выпадет снег, местами— значительные осадки.
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Вюжных, центральных частях страны, атакже вИвано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой иЛьвовской областях пройдет мокрый снег спереходом вдождь. ВЗакарпатской области пройдут ливни свыпадением более 20мм осадков, также будет наблюдаться туман, видимость снизится до600-700м.
Вюжных областях местами возможна гроза. Надорогах страны удержится гололедица. Ветер восточный, 5-13м/с, порывы до17м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −21…−10 °С, днем температура воздуха составит −9…−4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −11…−9 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −8…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−12…−8 °С, днем температура воздуха поднимется до−7…−5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −7…−5 °С, днем воздух прогреется до−4…+2 °С.
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По материалам: Gismeteo