ГСЧС предупреждает о повышении уровня рек в западных областях Украины
Всвязи спотеплением ивыпадением осадков 7и8февраля нареках взападных областях Украины прогнозируется повышение уровней воды, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Ввоскресенье, 7февраля, ожидается добегание паводковой волны сверховий сповышением уровней воды над показателями, зафиксированными 6февраля в8:00.
Нареке Латорица— город Чоп пронозируется подъем воды на0,3-0,5м сподтоплением автодороги село Малые Геевцы— село Тисянка наЛевобережной заводи (уровень опасности «желтый»);
нареке Тиса— город Чоп— на0,8-1,3м, свозможным начальным выходом воды напойму междамбового пространства (уровень опасности «желтый»);
7февраля врезультате добегания паводковой волны поруслу научастке Днестра Галич— Залещики (Ивано-Франковская иТернопольская области)— на0,4-0,8м, без негативных последствий;
7и8февраля из-за усиления образования льда нареках бассейна Припяти— на0,1-0,5м, свозможным достижение отметки затопления приусадебных участков вРатновском районе Волынской области; судержанием воды впоймах рек Припять иСтоход вРатновском иЛюбешовском районах Волынской области инареке Стыр вЗаречненском районе Ровненской области (уровень опасности «желтый»).
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По материалам: Gismeteo