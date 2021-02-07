Общество

ГСЧС предупреждает о повышении уровня рек в западных областях Украины

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Всвязи спотеплением ивыпадением осадков 7и8февраля нареках взападных областях Украины прогнозируется повышение уровней воды, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

ГСЧС предупреждает о повышении уровня рек в западных областях Украины

©pixabay.com

Ввоскресенье, 7февраля, ожидается добегание паводковой волны сверховий сповышением уровней воды над показателями, зафиксированными 6февраля в8:00.

Нареке Латорица— город Чоп пронозируется подъем воды на0,3-0,5м сподтоплением автодороги село Малые Геевцы— село Тисянка наЛевобережной заводи (уровень опасности «желтый»);

нареке Тиса— город Чоп— на0,8-1,3м, свозможным начальным выходом воды напойму междамбового пространства (уровень опасности «желтый»);

7февраля врезультате добегания паводковой волны поруслу научастке Днестра Галич— Залещики (Ивано-Франковская иТернопольская области)— на0,4-0,8м, без негативных последствий;

7и8февраля из-за усиления образования льда нареках бассейна Припяти— на0,1-0,5м, свозможным достижение отметки затопления приусадебных участков вРатновском районе Волынской области; судержанием воды впоймах рек Припять иСтоход вРатновском иЛюбешовском районах Волынской области инареке Стыр вЗаречненском районе Ровненской области (уровень опасности «желтый»).

ГСЧС предупреждает о повышении уровня рек в западных областях Украины

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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