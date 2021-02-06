Общество

Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля поздравил свою жену, первую леди Елену Зеленскую с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 43 года. Трогательное поздравление Зеленский опубликовал в Instagram.

Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.

Читайте также, Зеленский готов привиться от COVID. Вё украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19 – для того, чтобы президент Владимир Зеленский и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Самый дорогой футболист “Аякса” получил годичную дисквалификацию: известны причины

1 час ago

Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

2 часа ago

Нацбанк за неделю купил на межбанке $90 миллионов

2 часа ago

Дубль Коноплянки принес выигрыш “Шахтеру” в заключительном спарринге за рубежом

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button