В Украине введут новые штрафы для водителей

Украинцам приготовили новые штрафы для крупногабаритного транспорта. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Верховная Рада. Этот законопроект регулирует вопросы об автоматической фиксации габаритно-весовых параметров.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, речь идет о законопроекте №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Согласно данному закону "Укртрансбезопасность" имеет теперь право взимать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, которые нарушили весовые параметры. Устанавливается ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм существенно увеличивается.

Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тысяч гривен.

Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от % перегрузки:

до 2% включительно в размере 1 700 гривен

от 2% до 5% в размере 5 100 гривен

от 5% до 10% в размере 8 500 гривен

от 10% до 20% в размере 17 тысяч гривен

от 20% до 30% в размере 34 тысяч гривен

более 30% в размере 51 тысячи гривен

Кроме того, предусмотрен штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тысячи гривен.

Штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тысячи гривен.

Отметим, что законопроект должен быть еще принят и во втором чтении.

Ранее сообщалось, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения.

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По материалам: Подробности