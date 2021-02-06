В Крыму снесут недостроенное здание АЭС в Щелкино, где родился “КаZантип” (фото, видео)

Оккупационные власти Крыма приняли решение демонтировать недостроенные здания атомной электростанции в Щелкино. Соответствующий документ опубликован на сайте "Совмина Крыма".

Списать путем демонтажа недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности республики Крым, закрепленное на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Центр комплексного снабжения строительных объектов", расположенное по адресу: республика Крым, Ленинский район, Щелкино.

Выполнить демонтаж планируется до 31 декабря 2021 года. Под снос попадут 6 объектов общей площадью 22 140 кв. м.:

одноячеистая дизельгенераторная станция;

трехъячеистая дизельгенераторная станция;

реакторное отделение;

машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств;

фундамент машинного зала блока №2, построенный наполовину;

блочная насосная станция со степенью готовности 30%.

Строительство Крымской АЭС на берегу Соленого озера началось в 1975 году и к моменту остановки строительства степень ее готовности составила 85%.

После аварии на Чернобыльской АЭС экологи и жители полуострова потребовали прекратить строительство потенциально опасного объекта.

В 1987 году советское правительство заморозило строительство, а в 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции.

В феврале 2016 года на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям "парламента" Крыма было решено разобрать недостроенную Крымскую АЭС в Щелкино.

Именно на недострое АЭС в Щелкино в 1995 году родился фестиваль электронной музыки "КаZантип", который позднее перекочевал в поселок Поповка под Евпаторией.

Напомним, что после российской оккупации в 2016 году в Крыму навсегда запретили проводить КаZантип.

По материалам: Подробности