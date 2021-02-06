Общество

Медведев поддержал ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против трех украинских телеканалов

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Медведев поддержал ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против трех украинских телеканалов

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против  телеканалов  NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

В ходе разговора было отмечено, что действия Президента Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Дія» празднует первую годовщину: что принесло приложение и чего ждать в апреле

1 час ago

Польша и Литва хотят обновить программу «Восточного партнерства»

2 часа ago

Дело МН17. Украина не знала, что гражданская авиация находится в опасности – Нидерланды

2 часа ago

Pfizer готовит документы для регистрации своей вакцины в Украине

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button