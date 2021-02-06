Канарские острова накрыла волна холода, местами температура понизилась до −12 °С

НаКанарских островах впятницу, 5февраля, были зарегистрированы два самых низких температурных показателя вИспании задень. Нагорном пике Тейде похолодало до−12°С, анагоре Роке-де-лос-Мучачос столбики термометров опустились до−3,7 °С, сообщает Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet).

Los radiómetros yfotómetros enelexterior permanecen «enmodo dereposo» ytotalmente cubiertos yadehieloLa cencellada nohasido, por ahora, importante. pic.twitter.com/lO6YOl7xEW

—AEMET_Izaña (@AEMET_Izana) February5, 2021

Свчера четверга из-за выпадения снега были закрыты подъездные пути кНациональному парку Тейде, эти меры безопасности будут соблюдаться допонедельника.

Проливной дождь также достиг рекордных показателей, местами выпало более 50л на1кв.м, нанекоторых дорогах Тенерифе сошли оползни. Из-за сильного холодного ветра машины, ограды иуличные конструкции покрыл толстый слой льда.

Вгороде Ла-Лагуна из-за ветра идождя вышла изстроя высоковольтная линия, что вызвало отключение иперебои вподаче электричества.

Сприходом погодной системы состороны Атлантики горные вершины ЛаПальмы покрылись снегом. Обильный град усыпал участок Роке-де-лос-Мучачос, где находится астрономическая обсерватория.

Aemet прогнозирует дальнейшие осадки ввиде снега вгорных районах навысоте более 1,5тыс.м.

©Alejandro Borges

По материалам: Gismeteo