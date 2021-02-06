7 февраля в Украине ожидается снег, ночью местами до −21 °С
Ввоскресенье, 7февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве западных областей выпадет снег, местами— значительные осадки, вЧерновицкой иЗакарпатской областях пройдут дожди соснегом. Также осадки ввиде снега ожидаются вцентральных частях страны, вЖитомирской иОдесской областях.
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Взападных областях надорогах образуется гололедица.
Ветер северный, северо-западный, 3-10м/с, порывы до14м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −21…−16 °С, днем температура воздуха составит −15…−8 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −13…−10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −9…+4 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−15…−10 °С, днем температура воздуха поднимется до−9…−5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −11…−7 °С, днем воздух прогреется до−6…−1 °С.
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По материалам: Gismeteo