Общество

7 февраля в Украине ожидается снег, ночью местами до −21 °С

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Ввоскресенье, 7февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, вбольшинстве западных областей выпадет снег, местами— значительные осадки, вЧерновицкой иЗакарпатской областях пройдут дожди соснегом. Также осадки ввиде снега ожидаются вцентральных частях страны, вЖитомирской иОдесской областях.

7 февраля в Украине ожидается снег, ночью местами до −21 °С

©pixabay.com

Взападных областях надорогах образуется гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 3-10м/с, порывы до14м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −21…−16 °С, днем температура воздуха составит −15…−8 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −13…−10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −9…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−15…−10 °С, днем температура воздуха поднимется до−9…−5 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −11…−7 °С, днем воздух прогреется до−6…−1 °С.

7 февраля в Украине ожидается снег, ночью местами до −21 °С

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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