Общество

6-8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявлена повышенная лавинная опасность

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Всвязи соснегопадами, последующей оттепелью идождями 6-8 февраля навысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (IIIстепень).

6-8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявлена повышенная лавинная опасность

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.

6-8 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявлена повышенная лавинная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Нацбанк за неделю купил на межбанке $90 миллионов

2 часа ago

Дубль Коноплянки принес выигрыш “Шахтеру” в заключительном спарринге за рубежом

3 часа ago

Для санкций против трех телеканалов были железобетонные причины – Президент

3 часа ago

Пропагандистка Симоньян зовет к себе журналистов заблокированных каналов

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button