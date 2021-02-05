Общество

Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax

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Правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Минист здравоохранения Максим Степанов на совещании с Владимиром Зеленским рассказал, что получил подтверждение на получение 12 миллионов доз вакцин от двух разработчиков. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии.

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Ранее мы писали, что dо Франции отказались от вакцинации пожилых препаратом AstraZeneca. Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Кроме того, вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. Она снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первого укола.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме – 400 миллионов доз.

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По материалам: Подробности

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