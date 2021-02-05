Военный призыв: что изменится для срочников

Весной 2021 года военный призыв в Украине для срочников пройдет по новым правилам. Об этом передает АрміяInform.

Так, если раньше призывников сперва направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, то сейчас концепция изменилась. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Офицер сектора комплектования территориального центра комплектования, подполковник Роман Потерлевич заявил:

В этом году призывники будут проходить базовую подготовку сразу в воинских частях.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.

Подполковник одобрительно высказывается о таком нововведении и отмечает, что для командиров частей оно – на руку. Ведь офицерам уже после общения с призывниками будет проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет.

Первые отправки призывников в воинские части запланированы на апрель.

Ранее сообщалось, что киевские студенты обжалуют призыв в армию.

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По материалам: Подробности