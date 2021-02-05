В Киеве у школьницы на руке взорвались смарт-часы

В Киеве, в Днепровском районе города, в одной из школ, у ученицы младших классов по пути на учебу на руке взорвались детские смарт-часы. Об этом сообщает телеканал "Киев.Newsroom".

Указано, что инцидент произошел утром в четверг, 4 февраля. Девочку доставили в ожоговый центр столицы.

В социальных сетях, со ссылкой на слова матери, сообщается, что девочка находится под капельницами – ее готовят к операции.

Читайте также о том, что умные часы Apple Watch ставят ложные диагнозы. Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как функции Apple Watch зависят от ремешков. Также недавно произошел случай, когда Apple Watch "выжили" спустя полгода на дне моря.

Ранее сообщали, что в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате детонации, трое детей получили ожоги, их осматривают медики.

Кроме того, под Кропивницким подчиненный взорвал своего начальника. В ходе следствия выяснилось, что мужчина конфликтовал со своим начальником и, выпив алкоголя, решил взорвать его автомобиль и заложил под него взрывное устройство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности