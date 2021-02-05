“Синий кит” возвращается: в Украине началась “волна” детских самоубийств

В Украине подростков снова атакует печально известный "синий кит". Так, в стране началась целая "волна" суицидов среди детей.

Только за несколько последних недель в столице и области произошло пять трагических историй. Покончили с жизнью дети в возрасте от 10 до 16 лет. Важной деталью является то, что подростки выбрали одинаковый способ самоубийства – выпрыгнули с верхних этажей домов.

Родители и психологи подозревают, что в социальных сетях активизировались смертельные игры по типу "Синего кита", так как в период пандемии и карантина дети стали более уязвимыми и незащищенными.

Первый случай произошел в Голосеевском районе Киева. 12-летний школьник выпрыгнул с 15-го этажа. Как рассказал источник издания в комментарии, перед этим у подростка был разговор с родителями.

Подросток жил в одной из высоток на Демеевке с родителями. 18 января маме позвонила классный руководитель и рассказала о нескольких пропусках школы. Родители поговорили с сыном, как они говорят, спокойно и доброжелательно. И сын пообещал, что этого больше не повторится. А пропуски объяснил тем, что просто не выспался. После этого сын почистил зубы и ушел к себе в комнату спать. А около часу ночи мама почувствовала холод в квартире, пошла проверить и обнаружила открытым балкон. Сына в комнате не было, а входная дверь была закрыта изнутри. Почти сразу ей позвонила мама одноклассника и сообщила страшную новость: ее сыну мальчик написал прощальное СМС и назвал свою жизнь адом.

2 февраля с балкона выпрыгнула 13-летняя школьница.

Следом – 10-летний мальчик в поселке Чайка.

В Шевченковском районе с пятого этажа прыгнула 16-летняя школьница. Девочка жива, но в тяжелом состоянии.

В Броварах погиб студент-первокурсник.

В полиции не исключают, что за самоубийствами могут стоять смертельно опасные игры типа "Синего кита", "Розовой сосны", "Момо", "Темного леса". Официально эту информацию пока не подтверждают.

Мы проверили все случаи. Пострадавшие не связаны между собой и не были участниками деструктивных групп.

Психологи утверждают, что это может быть последствием глобального кризиса на фоне пандемии и карантина, изоляции. Прошлый год стал трудным для многих людей.

Смертельная игра стала особенно популярна в 2018 году. Тогда мы писали о том, как в Запорожье 16-летняя девушка по требованию "куратора" игры решила спрыгнуть с плотины Днепрогэса. Также сообщалось, что в Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя девочка, в чем обвиняют суицидальную игру МОМО.

По материалам: Подробности