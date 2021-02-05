Общество

Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде

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Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде

В столовой Верховной Рады Украины подняли цены. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.

Так, народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.

Самыми дорогими блюдами остаются:

  • запеченное с грушей филе семги – 216 гривен за 100 г,
  • вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривен / 100 г,
  • филе семги порциями – 174 гривен / 100 грамм.

Самые дорогие салаты:

  • салат "Царский" с семгой – 90 гривен 
  • салат "Микс" с курицей – 71 гривна.

Среди мясных блюд популярными остаются:

  • голубцы – 94 гривны,
  • тушеное филе судака с овощами – 95 гривен,
  • блинчики с мясом – 68 гривен.

На гарнир:

  • картофель по-венски – 44 гривен,
  • жареная стручковая фасоль – 42 гривны,
  • жареные овощи "Мексиканский микс" – 36 гривен.

Цена на традиционный украинский борщ с пампушками – 36 гривен.

Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике – 68 гривен.

Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде

В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.

Ранее мы писали о том, что Жан Беленюк, спортсмен и народный депутат фракции "Слуги народа", показал ролик, который записал в столовой Верховной Рады Украины.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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