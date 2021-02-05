Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде

В столовой Верховной Рады Украины подняли цены. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.

Так, народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.

Самыми дорогими блюдами остаются:

запеченное с грушей филе семги – 216 гривен за 100 г,

вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривен / 100 г,

филе семги порциями – 174 гривен / 100 грамм.

Самые дорогие салаты:

салат "Царский" с семгой – 90 гривен

салат "Микс" с курицей – 71 гривна.

Среди мясных блюд популярными остаются:

голубцы – 94 гривны,

тушеное филе судака с овощами – 95 гривен,

блинчики с мясом – 68 гривен.

На гарнир:

картофель по-венски – 44 гривен,

жареная стручковая фасоль – 42 гривны,

жареные овощи "Мексиканский микс" – 36 гривен.

Цена на традиционный украинский борщ с пампушками – 36 гривен.

Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике – 68 гривен.

В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.

Ранее мы писали о том, что Жан Беленюк, спортсмен и народный депутат фракции "Слуги народа", показал ролик, который записал в столовой Верховной Рады Украины.

По материалам: Подробности