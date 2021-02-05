Общество
Семга и голубцы: сколько стоит поесть в Верховной Раде
В столовой Верховной Рады Украины подняли цены. Фото меню опубликовал журналист Александр Гончаров в Facebook.
Так, народным избранникам предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты.
Самыми дорогими блюдами остаются:
- запеченное с грушей филе семги – 216 гривен за 100 г,
- вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривен / 100 г,
- филе семги порциями – 174 гривен / 100 грамм.
Самые дорогие салаты:
- салат "Царский" с семгой – 90 гривен
- салат "Микс" с курицей – 71 гривна.
Среди мясных блюд популярными остаются:
- голубцы – 94 гривны,
- тушеное филе судака с овощами – 95 гривен,
- блинчики с мясом – 68 гривен.
На гарнир:
- картофель по-венски – 44 гривен,
- жареная стручковая фасоль – 42 гривны,
- жареные овощи "Мексиканский микс" – 36 гривен.
Цена на традиционный украинский борщ с пампушками – 36 гривен.
Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике – 68 гривен.
В комментариях пользователи отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.
Ранее мы писали о том, что Жан Беленюк, спортсмен и народный депутат фракции "Слуги народа", показал ролик, который записал в столовой Верховной Рады Украины.
По материалам: Подробности