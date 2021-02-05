“Продала за 500 тысяч”: в Днепре полиция выяснила страшную судьбу пропавшего младенца

30 января в больницу Днепра была доставлена 40-летняя местная жительница с осложнениями после домашних родов. Врачам женщина рассказала, что 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности "продала" его неизвестным людям за полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

У медиков рассказ женщины вызвал сомнения, и они вызвали полицию. После общения с ней копы решили провести обыск.

4 февраля правоохранители наведались на территорию частного домовладения женщины со служебной собакой и спецтехникой. В ходе обыска в сливной яме туалета было обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика.

Горе-мать резко изменила показания и заявила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть. Тело малыша направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Против родительницы открыли уголовное производство сразу по двух статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 115) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 1 ст. 384). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что под Сумами мать-алкоголичка утопила младенца в выгребной яме.

По материалам: Подробности