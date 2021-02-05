Общество

Погода в Украине 6 февраля: облачно с прояснениями, местами снег

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Всубботу, 6февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных изападных областях местами пройдет снег, вЧерновицкой области— значительные осадки, наюге ожидается снег сдождем.

Погода в Украине 6 февраля: облачно с прояснениями, местами снег

©pixabay.com

Надорогах Черкасской, Волынской иНиколаевской областей будет наблюдаться гололедица.

Ветер северо-западный, северо-восточный, 3-12м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −17…−9 °С, днем температура воздуха составит −7…−3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −11…−4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −3…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−11…−7 °С, днем температура воздуха поднимется до−5…−2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −6…−2 °С, днем воздух прогреется до−2…0 °С.

Погода в Украине 6 февраля: облачно с прояснениями, местами снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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