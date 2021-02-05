Пенсию можно будет получить досрочно: кого коснутся изменения

В Украине жители страны смогут досрочно оформить пенсию. Сделать это можно будет в случае, если человек был уволен накануне достижения пенсионного возраста (58,5 лет и старше).

Что предлагают:

разрешить на 1,5 года раньше выходить на пенсию тем, кого уволят в 58,5 лет или позже при условии, если у них есть необходимый стаж (в этом году 28 лет);

матери пятерых детей, женщины, у которых есть ребенок с редким заболеванием, смогут выходить на пенсию в 50 лет. На выбор таким же правом может воспользоваться и мужчина, но ему придется работать до 55 лет;

ежегодную индексацию пенсий будут проводить 1 марта.

Кроме того, на стипендии детям-сиротам установят повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне 3 тыс. грн.

Во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д.

Новшество не коснется:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

тех, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Как ранее сообщали, люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.

Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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По материалам: Подробности