Морозы не отступают: прогноз погоды на 6 февраля

Погода в Украине в субботу, 6 февраля, будет в основном прохладной, а в некоторых регионах – еще и морозной.

В западных областях будет от -2 до -5 градуса, ночью температура опустится до 6-8 градусов ниже нуля. Возможен снег.

В центральных областях температура днем составит от -6 до -8 градусов, ночная – от -11 до -13 градуса.

В северных областях – 6 февраля температура воздуха днем будет держаться в пределах от -3 до -5 градусов, а ночью от -9 до -11 по Цельсию.

В восточных регионах температура будет держаться в пределах -4 до -6, ночная температура – в пределах -9 до -11.

На юге температура составит от -1 до 1 градусов днем, ночная – в пределах -1 до -3 градусов ниже нуля.

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По материалам: Подробности