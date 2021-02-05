Общество

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

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Всвязи сприходом циклона сзапада вУкраине 7февраля воЛьвовской иИвано-Франковской областях ожидается значительный снег, наЗакарпатье пройдет снег сдождем, прогнозируется гололед, надорогах гололедица, порывы ветра достигнут 15-20м/с (первый уровень опасности— «желтый»), сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©Getty Images

8февраля взападных областях, атакже вЖитомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской иКировоградской областях прогнозируется значительный снег, порывы ветра 15-20м/с, метели, снежные заносы, прирост снега 20-30см, вРовненской, Волынской, Львовской областях— 30-40см. НаЗакарпатье иПрикарпатье, вюжных областях, вКировоградской иДнепропетровской областях выпадет снег спереходом вдождь, ожидается налипание мокрого снега, гололед, надорогах гололедица (первый уровень опасности— «желтый»).

ВКиеве 8февраля пройдет значительный снег, порывы ветра достигнут 15-20м/с, прогнозируются метели, снежные заносы, прирост снега 15-20см, надорогах гололедица (первый уровень опасности— «желтый»). Ожидается значительное снижение температуры: ночью −16…−13 °С, днем −10…−7 °С.

7и8февраля вУкраине, кроме Закарпатья июга Одесской области, будет наблюдаться значительное снижение температуры: ночью −18…-12 °С, всеверных областях местами −24…−20 °С, днем −13…−8 °С; вюжных областях ночью −10…−5°С, днем −4…+2 °С.

Сложные погодные условия приведут кперебоям вэлектроснабжении отдельных населенных пунктов. Возможно нарушение транспортного сообщения, анаотдельных участках дорог вРовненской, Волынской иЛьвовской областях— прекращение движения автотранспорта.

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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