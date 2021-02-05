Части Германии переживают наводнения после таяния снега

Сильные дожди ирезкое таяние снега вовремя оттепели вЗападной Германии вызвали наводнения. Небольшой населенный пункт был полностью отрезан разлившейся рекой Рейн, поскольку единственная подъездная дорога оказалась непроходимой, сообщает The Independent.

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Около 100 жителей оказались изолированными. Местные власти заявили, что из-за местоположения поселка люди привыкли ктаким наводнениям. Чиновники задействовали пожарную лодку, чтобы совершать перевозки три раза вдень.

Метеорологическая служба предупреждает, что навыходных взападных частях Германии сохранится дождливая погода. Новые осадки итающий снег могут вызвать дополнительные проблемы вомногих районах.

Судоходство поРейну врайоне Кельна уже остановлено, хотя река еще недостигла высоты, накоторой суда больше немогут безопасно проходить под мостами. Были выпущены предупреждения онаводнениях для нескольких других рек взападной июжной частях Германии.

©Darien Times

По материалам: Gismeteo