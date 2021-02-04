Общество

Внимание: на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды

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Втечение суток 4февраля нареках Закарпатья прогнозируется подъем уровней воды: нарекеУж на0,4-0,8м, без негативных последствий; 4-5 февраля— научастке Тисы Великий Бычков— Хуст на0,4-1,2м, наТисе возле пгт Вилок на1,5— 2,0м, без негативных последствий; 4-5 февраля— наодамбованных участках рек Боржава иСтарая на0,2-0,8м судержанием воды назаводи, подтоплением автодороги местного значения (уровень опасности «желтый»).

Внимание: на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды

©mukachevo.net

4-6 февраля нареке Латорица— город Чоп ожидается подъем воды на0,5-1,0м ссохранением высокого уровня воды взаводи иподтоплением автодороги местного значения (уровень опасности «желтый»);

4-5 февраля нареках бассейнов Сяна, Днестра, Прута иСирет на0,2-0,7м; вгорных районах нареках ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, без негативных последствий;

5-6 февраля нареках бассейна Западного Буга (Львовская иВолынская область) на0,1-0,5м, без негативных последствий.

4февраля врезультате подъема уровня грунтовых вод изасоренных стоков произошло подтопление отдельных домохозяйств вгородах Хуст иРахов.

Спасатели проводили откачку воды вХусте, где подтоплено 6дворов, водном изних вода проникла вжилой дом, вдругом воду откачивали изподвального помещения. Раховские спасатели проводили откачку воды изодного домохозяйства.

Внимание: на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды

©dsns.gov.ua

По материалам: Gismeteo

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