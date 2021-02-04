В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлена высокая снеголавинная опасность
Вчетверг, 4февраля, всвязи соттепелью ипрогнозируемыми осадками ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (IIIстепень), сообщает пресс-служба государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Лавины естественным образом могут возникать врезультате нового снегопада насуществующем снежном покрове, значительного изменения температуры, разрушения снежных карнизов или небольших землетрясений.
Старайтесь невыходить иневыезжать вгорные районы водиночку, неотправляйтесь понезнакомому маршруту, планируйте передвижения так, чтобы добраться доместа назначения засветло. Сверьтесь спрогнозом погоды втой местности, куда вынаправляетесь, атакже вблизлежащих районах. Помните, что погодные условия ввысокогорье могут резко ухудшиться.
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По материалам: Gismeteo