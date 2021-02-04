В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлена высокая снеголавинная опасность

Секс-скандал под Винницей: директор школы “застукал” жену-учительницу со старшеклассником

В Украине ударит резкий “минус”: идет новое похолодание

В Украине появится собственный Нью-Йорк

Деоккупация Донбасса: кто не попадет под амнистию

Сто тысяч за любовь на ратуше: в Ивано-Франковске предложили “экстремальную” услугу

На Европу движется «Зверь с Востока»: континентальную часть накроет волна холода

Париж готовится к потопу (фото)

Погода в Украине 4 февраля: облачно с прояснениями, дожди со снегом

В Украине изменили требования к содержанию уставов ООО