Секс-скандал под Винницей: директор школы “застукал” жену-учительницу со старшеклассником

В Винницкой области произошел громкий сексуальный скандал в одной из школ. Об этом сообщает "33 Канал".

В кабинете биологии директор застукал свою жену-учительницу с 11-классником. Журналисты не уточняют, где именно произошла измена. Известно лишь, что в Калиновском районе.

Юноша регулярно подвозил 30-летнюю женщину на своем автомобиле домой. После первого локдауна – во время летней практики – у них начался роман.

По школе поползли слухи. За педагогом начали следить не в меру любопытные коллеги. Они и выследили парочку, которая закрылась в кабинете, и сообщили об этом директору – супругу преподавательницы.

В итоге 50-летний мужчина застал свою жену в объятиях старшеклассника. Изменщицу он бросил и уволил из школы – за неподобающее поведение. О судьбе юного соблазнителя не сообщается.

Ранее сообщалось, что на секс-вечеринке задержали депутата Европарламента от Венгрии.

По материалам: Подробности