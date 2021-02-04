Рожала дома, но что-то пошло не так: в Киеве “скорая” приняла экстренные роды

В среду, 3 февраля, врачебная бригада экстренной медицинской помощи приняла роды у 37-летней киевлянки, которая решила рожать дома. Об этом сообщает в Facebook "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Это были четвертые роды женщины, и второй раз, когда она рожала дома. Процессом руководил врач из родильного отделения… по телефону.

В какой-то момент что-то пошло не так, и роженице пришлось срочно вызывать "скорую". Бригада медиков успешно справилась с ситуацией, и на свет появилась девочка. Маму и новорожденную на всякий случай отвезли в роддом – под присмотр врачей.

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Роды в домашних условиях без присмотра врачей могут быть очень опасны. Недавно "Подробности" писали о трагедии в Ривне, где женщина умерла после домашних родов с участием "духовной акушерки".

По материалам: Подробности