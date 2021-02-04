Пожар в COVID-больнице: Степанов рассказал детали

Пожар в запорожской инфекционной больнице распространился достаточно быстро. Из-за этого не было почти шансов спасти погибших в результате происшествия. Об этом по итогам визита в запорожскую больницу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 061.ua.

Он отметил, что изначально в учреждении мог произойти взрыв, который и дал толчок большому пожару. При этом известно, что само оборудование было довольно современным и новым.

"Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей", – сказал министр.

Сегодня в рамках визита Степанов также посетит пострадавших от пожара в инфекционной больнице.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четверо человек. Правоохранительными органами начато расследование.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария.

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По материалам: Подробности