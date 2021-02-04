Карантин в Украине продлят: Шмыгаль назвал сроки

Карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля 2021 года. Однако, скорее всего, это не конечная дата.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

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"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", – заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что правительство рассчитывает на победу над COVID-19 в этом году, а в апреле будет видно, как двигаться в этой борьбе дальше.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Украине резко возросло.

Также мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

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По материалам: Подробности