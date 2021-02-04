Общество

Жителей ряда областей Украины предупреждают об усилении ветра

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Вчетверг, 4февраля, взападных областях Украины, атакже вЖитомирской, Киевской иВинницкой областях усилится ветер спорыввами до15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

Жителей ряда областей Украины предупреждают об усилении ветра

©AFP

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов. Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.

Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли. Вветреную погоду нельзя взбираться накрышу или искать укрытие начердаке.

Жителей ряда областей Украины предупреждают об усилении ветра

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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