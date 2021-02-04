Глава популярной среди сторонников Трампа соцсети покинул пост

Генеральный директор и соучредитель социальной сети Parler, которая стала популярной у сторонников Дональда Трампа, Джон Матце покинул свой пост. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"29 января 2021 года совет директоров Parler, возглавляемый Ребеккой Мерсер, принял решение немедленно лишить меня поста главы компании. Это не мое решение", – заявил Матце.

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По его словам, в течение последних нескольких месяцев он встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, твердой вере в свободу слова и взгляду на то, как следует управлять Parler.

По информации издания, кроме прочего, у Parler были проблемы с конфиденциальностью. Исследователи смогли выявить огромное количество пользовательского контента, включая местоположение с геотегами и видео, которые позже были преобразованы в интерактивные карты атаки на здание Капитолия. Это и стало доказательством участия в штурме многих пользователей Parler.

После этого Комитет по надзору Палаты представителей призвал ФБР расследовать причастность Parler к нападению на Капитолий. Сейчас Parler снова работает, но все еще имеет ограниченный функционал. Хостинг-услуги компании оказывает Epik, также поддерживающий такие скандально известные сайты, как Gab и 8chan.

Parler – американский сервис микроблогов и социальная сеть, которая популярна среди пользователей с консервативными взглядами. Ею пользуются многие сторонники Дональда Трампа. Соцсеть была основана в 2018 году.

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По материалам: Подробности