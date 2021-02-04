Общество

5 февраля в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

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Впятницу, 5февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, местами постране пройдет мокрый снег сдождем, вцентральных областях надорогах образуется гололедица.

5 февраля в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

Ветер северо-западный, 5-11м/с, порывы до15-17м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −12…−7 °С, днем температура воздуха составит −7…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −12…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−9…−8 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −6…+1 °С, днем воздух прогреется до+3…+5 °С.

5 февраля в Украине пройдут дожди с мокрым снегом

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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