В Украине резко потеплеет до +12 градусов

В среду, 3 февраля, в Украине резко потеплеет. Об этом пишет народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Потепление в Украину принесет юго-западный ветер.

Правда, теплая погода и так преобладает сейчас в восточных областях и на юго-востоке. Однако в среду тепло будет повсюду.

В течение дня ожидаются показатели от +3 до + 9 градусов, а в Крыму будет +10+12 тепла. Свежее, но все же теплее – в северных областях. Здесь от 0 до +3 тепла.

Потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет некомфортно и даже опасно, осторожно.

Что касается осадков, то на Западе и Севере завтра ожидается дождь и мокрый снег, а в Карпатах – снег. На остальной территории Украины – без особых осадков.

В Киеве в среду вероятен местами небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах ночью гололед, а днем снежная каша с лужами. Порывистый юго-западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0… +2 градусов.

Уже 4 февраля в страну придет циклон с теплой погодой и дождями. А в пятницу снова начнется волна похолодания.

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По материалам: Подробности