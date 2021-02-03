Общество

В Украине изменили требования к содержанию уставов ООО

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В Украине изменили требования к содержанию уставов ООО

В Украине изменили требования к содержанию уставов обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Так, в среду 3 февраля, Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3497.

"За" проголосовали 318 народных депутатов.

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Закон устраняет существующую коллизию между ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Хозяйственным кодексом. В кодексе содержится требование об указании в учредительных документах ООО доли участников обществ в его уставном капитале, а в законе такой нормы нет.

Законопроект №3497 исключает из Хозяйственного кодекса положения об определении в учредительных документах ООО размера долей участников в уставных капиталах.

Таким образом, перечень сведений, которые должны содержаться в уставе общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью, определяет исключительно ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Ранее сообщалось, что в Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Так, в среду, 3 февраля, стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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