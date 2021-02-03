Погода в Украине 4 февраля: облачно с прояснениями, дожди со снегом
Вчетверг, 4февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны пройдут дожди, всеверных изападных областях прогнозируется мокрый снег сдождем, надорогах, кроме южных ивосточных областей, удержится гололедица.
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Вцентральных изападных областях, атакже вСумской области ожидается туман, местами видимость снизится до100м.
Ветер юго-западный, северо-западный, 5-13м/с, взападных областях будет наблюдаться усиление ветра спорывами до17-21м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…0 °С, днем температура воздуха составит +2…+7 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…+4 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+11 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+3…+5 °С, днем температура воздуха поднимется до+6…+10 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +3…+5 °С, днем воздух прогреется до+7…+9 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo