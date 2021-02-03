Погода на 3 февраля: где пройдут дожди

В западных областях будет от 0 до 4 градуса, ночью температура опустится до -5 градусов ниже нуля. Возможен мелкий дождь.

В центральных областях температура днем составит от 1 до 3 градусов, ночная – до 6 градусов ниже нуля. Возможен мелкий дождь со снегом.

В северных областях – 3 февраля температура воздуха днем будет держаться в пределах от 0 до 2 градусов, а ночью до -7 по Цельсию.

В восточных регионах температура будет держаться в пределах 4 – 6 тепла, ночная температура – в пределах 1 – 3.

На юге температура составит от 5 до 7 градусов днем, ночная – в пределах 1 до 3 градусов тепла.

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По материалам: Подробности