Общество

Пенсионерка “захлебнулась” в мусоре у себя дома и умерла

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Пенсионерка "захлебнулась" в мусоре у себя дома и умерла

В России произошел необычный случай. Пенсионерка умерла в собственной квартире под завалами мусора. Об этом сообщает Telegram-канал "Мослента".

"Внутри (квартиры – ред.) сотрудники полиции обнаружили горы хлама, тоннели, по которым передвигалась хозяйка, и огромное количество тараканов", – говорится в сообщении.

По данным канала, коммунальщики 5 часов разгребали мусорные завалы, а под ними нашли тело одинокой старушки

Ранее сообщалось, что мужчина покончил с собой в прямом эфире. Отмечается, что все 400 зрителей направили администрации Facebook жалобы с просьбами остановить прямой эфир, но там не реагировали на заявление. Только после публикации трансляции на странице мужчины запись была удалена, а модераторы принесли соболезнования родственникам погибшего.

Также мы писали о том, что в киевском ресторане зверски убили молодую женщину. Полиция устанавливает обстоятельства преступления.

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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