Общество

На Европу движется «Зверь с Востока»: континентальную часть накроет волна холода

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После внезапного стратосферного потепления вянваре 2021 года погодные условия вСеверном полушарии стали быстро меняться. Это создало благоприятную среду для значительной вспышки холода, которая прогнозируется вЕвропе вближайшие три недели, сообщает Severe Weather Europe.

На Европу движется «Зверь с Востока»: континентальную часть накроет волна холода

©Severe Weather Europe

Метеорологи предполагают, что резкое похолодание наступит вближайшие выходные. Так называемый «Зверь сВостока» вызовет понижение температур иснежные осадки взападных июжных частях Европы.

Одна штормовая система задругой перемещалась изАтлантики наконтинент, принося нестабильные погодные условия втечение последних нескольких недель. Как сообщалось ранее, части Франции переживают наводнение после шторма «Жюстин».

Ожидается, что значительная вспышка холода уже наэтой неделе распространится наСкандинавию, после чего охватит Западную иЦентральную Европу вначале следующей недели.

Когда холод столкнется свлажным воздухом наюге, вероятно, начнутся зимние бури, которые принесут снежные осадки.

Один погодный фронт пройдет через Восточную Европу, другой задержится над Великобританией.

На Европу движется «Зверь с Востока»: континентальную часть накроет волна холода

©AlJazeera

По материалам: Gismeteo

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0 0 1 минута чтения
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