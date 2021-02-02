Общество

Умер 100-летний капитан Том Мур

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Умер 100-летний капитан Том Мур

Во вторник, 2 февраля, стало известно о смерти капитана Тома Мура. Мужчину узнал мир, когда ему было почти 100 лет. Об этом сообщает ВВС.

Так, он попал в больницу в английском городе Бедфорд с диагнозом воспаление легких. Неделю назад у него был диагностирован Covid-19.

Мужчина запомнится многим благодаря тому, что помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному саду.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. Летом королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.

  • В честь Мура также была написана песня, возглавившая на некоторое время несколько британских чартов. Он спел ее дуэтом с Майклом Боллом.
  • Тому Муру прислали более 140 тыс. открыток из разных стран.
  • В день его рождения королевские BBC пролетели над домом капитана Мура.
  • В разгар пандемии решимость и оптимизм Тома стали поддержкой для многих.

Ранее сообщалось, что мэр города в Ивано-Франковской области умер от коронавируса.

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По материалам: Подробности

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