В Украине увеличили штрафы за преступления против журналистов

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В Украине увеличатся суммы штрафов за преступления против журналистов. Верховная Рада на заседании во вторник, 2 января, одобрила соответствующий законопроект №3633 во втором чтении.

"За" проголосовал 341 народный депутат.

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Согласно закону, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе его к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста будут наказывать штрафом в размере 8500 – 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен.

Или же это преступление будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее мы писали о том, что Рада разрешила запуск COVID-вакцинации в Украине.

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По материалам: Подробности