Общество

Сурок Тимка ІІІ предсказал наступление ранней весны в Украине

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Набиологической станции Харьковского национального университета имени Каразина вселе Гайдары, вовторник, 2февраля, степной сурок Тимка IIІ предсказал, как скоро украинцам ждать весны. Когда зверька вынули издомика, оннеувидел своей тени, что предвещает раннее тепло, сообщает «Интерфакс-Украина».

Сурок Тимка ІІІ предсказал наступление ранней весны в Украине

©Karazin Kharkiv National University/ Facebook

Хранительница сурка Надежда Токарская уточнила прогноз Тимки IIІ: весна будет довольно ранней, ноэто неозначает, что тепло придет втечение недели или двух. Донастоящей весны придется подождать шесть недель.

Напомним, 3февраля вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране пройдут кратковременные дожди, надорогах, кроме южных областей, сохранится гололедица.

Сурок Тимка ІІІ предсказал наступление ранней весны в Украине

©УНІАН

По материалам: Gismeteo

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