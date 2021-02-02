Сурок Тимка ІІІ предсказал наступление ранней весны в Украине

Илон Маск заявил, что покидает Twitter

В Украине увеличили штрафы за преступления против журналистов

3 февраля в Украине ожидаются кратковременные дожди

Какой будет весна 2021: предсказания в День сурка

Коронавирус в Украине: новости за сутки

2 февраля в Украине действует «желтое» предупреждение о гололедице

Снег до 20 см и похолодание: в Украине ухудшается погода

Погода в Украине на 2 февраля: что обещают синоптики

Шмыгаль сделал важное заявление о карантине в Украине