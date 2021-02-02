Общество

Шмыгаль сделал важное заявление о карантине в Украине

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Шмыгаль сделал важное заявление о карантине в Украине

В понедельник, 1 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в Украине могут смягчить, и ряд регионов вернется к адаптивному карантину, где низкая заболеваемость коронавирусом.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – заявил он во время традиционного селекторного совещания с президентом Украины.

По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных.

Премьер отметил, что на фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов.

Ранее в МОЗ рассказали, кто получит сертификаты о вакцинации.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Маск второй раз за неделю «поднял» Bitcoin

1 час ago

Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях – Кулеба

2 часа ago

Амстердам закрывает квартал красных фонарей: что предлагают взамен

2 часа ago

Социальная инженерия и интернет: мошенники обогатились на 271 миллион

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button