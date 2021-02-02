Реформа образования: старшая школа в Украине станет трехлетней

С 2027 года старшая школа в Украине станет трехлетней, а школьники будут учиться в школе 12 лет. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает kyiv.today.ua.

"Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании"", – отметил глава Минобразования.

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Также в Министерстве приняли решение о создании в Украине лицеев на базе старшей школы, которые будут открываться в населенных пунктах с населением более 50 тыс. человек.

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", – подчеркнул Шкарлет.

Он добавил, что у девятиклассников по-прежнему останется возможность продолжить обучение в 10-12 классах, либо уйти в колледж или профучилище после 9 класса.

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По материалам: Подробности