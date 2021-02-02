Общество
Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима
3 февраля по православной традиции чтят память преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот.
3 февраля было принято добрыми словами вспоминать тех, кто когда-то пришел на помощь. Также на Максимов день хозяйки выпекали пирожки и угощали ими всех нуждающихся и нищих.
Что можно делать 3 февраля
- На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.
- Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.
Что нельзя делать 3 февраля
- Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
- Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
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Приметы на 3 февраля
- Ясная заря на Максима – к сильным морозам.
- Туман 3 февраля предвещал оттепель.
- Погожий день на Максима – весна будет ранней.
- Если на Максима сорвалась важная встреча – это к добру. Считается, что Бог отвел от беды.
- Ночью через облака видно луну, будет хороший урожай зерновых.
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По материалам: Подробности