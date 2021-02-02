Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима

3 февраля по православной традиции чтят память преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот.

3 февраля было принято добрыми словами вспоминать тех, кто когда-то пришел на помощь. Также на Максимов день хозяйки выпекали пирожки и угощали ими всех нуждающихся и нищих.

Что можно делать 3 февраля

На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.

Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

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Приметы на 3 февраля

Ясная заря на Максима – к сильным морозам.

Туман 3 февраля предвещал оттепель.

Погожий день на Максима – весна будет ранней.

Если на Максима сорвалась важная встреча – это к добру. Считается, что Бог отвел от беды.

Ночью через облака видно луну, будет хороший урожай зерновых.

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По материалам: Подробности