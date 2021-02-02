Погода в Украине на 2 февраля: что обещают синоптики

Во вторник, 2 февраля, в Украине будет держаться облачная погода до самого вечера. В западных областях будет от 0 до 4 градуса, ночью температура опустится до -5 градусов ниже нуля. Возможен снег.

В центральных областях температура днем составит от -4 до -6 градусов, ночная – до 12 градусов ниже нуля.

В северных областях – 2 февраля температура воздуха днем будет держаться в пределах от 2 до 6 градусов, а ночью до -5 по Цельсию.

В восточных регионах температура будет держаться в пределах 1 – 3 тепла, ночная температура – в пределах 2 – 4 ниже нуля. Возможен снег.

На юге температура составит от 2 до 8 градусов днем, ночная – в пределах 2 до 4 градусов ниже нуля, возможен снег с дождем.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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По материалам: Подробности